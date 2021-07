Il blocco dei viaggi fuori dall’Europa mette in ginocchio i tour operator

2' di lettura

«È da marzo del 2020 che non organizzo un trekking extra-Ue, sono 16 mesi che non lavoro e con la variante Delta in ascesa non vedo prospettive nemmeno da qui a dicembre», racconta Daniele Tonani, titolare della Focus World Services di Milano.

Se il turismo in Italia ha visto la ripartenza, se quello europeo cerca di resistere alle difficoltà e alle disdette, quello a lunga percorrenza, dai paradisi del mare asiatico alle traversate delle foreste africane è completamente in panne.

Loading...

«Stiamo morendo», ha letteralmente scritto un gruppo di oltre cento tour operator italiani specializzati in viaggi extra-europei. Chiedono che il governo tenga conto della loro situazione, che per loro non sospenda i ristori e intervenga con una moratoria sulla cassa integrazione e sul blocco dei licenziamenti, altrimenti in autunno saranno costretti a lasciare a piedi molti dei loro lavoratori.

«I viaggiatori che, da soli, stanno andando alle Maldive, in Messico o ai Caraibi lo fanno contravvenendo alle disposizioni ministeriali - scrivono i tour operator - perché la normativa attuale consente solo i viaggi realizzati verso gli Stati parte dell’accordo di Shengen e il Regno Unito, Andorra, il Principato di Monaco, Israele, il Ruanda, la Corea del Sud, il Giappone, Singapore, la Thailandia, il Canada e la Nuova Zelanda». Chi parte per turismo verso mete a lungo raggio, insomma, oggi lo fa senza garanzie: «Stiamo rifiutando pratiche importanti proprio per attenerci alle disposizioni che vengono dal ministero della Salute e dell’Interno, ma adesso siamo arrivati alla fine», spiega Alessandro Simonetti, titolare della World Explorer.

Anche il presidente di Assoviaggi, Gianni Rebecchi, invoca un rapido intervento del ministro Garavaglia: «La confusione informativa di questi ultimi giorni sul Green pass ha scatenato il caos, creando una profonda incertezza ed allarmismo ingiustificato tra i viaggiatori che ha determinato un crollo delle prenotazioni e numerose cancellazioni, affossando ancora una volta il turismo organizzato, che era timidamente ripartito appena a giugno». Agenzie di viaggi e tour operator nel nostro Paese contano oltre 86mila addetti, ma senza un sostegno adeguato questo settore rischia di scomparire.