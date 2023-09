Il blog sulla diversity e l’inclusione Alley Oop al traguardo degli otto anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Alley Oop - L’altra metà del Sole, il blog multifirma del Sole 24 Ore dedicato alla diversity (in senso ampio e non solo di genere) e all’inclusione, fondato da Monica D’Ascenzo, a inizio 2024 compirà otto anni. Gli articoli quotidiani online, gli approfondimenti sul giornale, gli ebook, le dirette social e gli eventi realizzati da Alley Oop hanno l’obiettivo di tenere viva l’attenzione sulle diversità, non solo di genere ma anche culturali, economiche, religiose, Lgbt+, disabilità, italiani di seconda generazione in un confronto costante tra la rete di contributor interni alle testate del gruppo ed esterni e la community sui social media.

Il blog si impegna quotidianamente a fornire un’informazione basata su numeri, novità normative, inchieste e approfondimenti per creare un dialogo costruttivo nel paese, sui temi della diversity e dell’inclusione, al fine di portare all’attenzione dei decisori temi che non possono mancare nell’agenda politica del nostro Paese.

Alley Oop – L'altra metà del Sole propone quindi su diversi canali contenuti rilevanti e proposte di azioni concrete per favorire il progresso sociale del Paese, grazie alle tante giornaliste del quotidiano, dell'agenzia stampa Radiocor e di Radio24 e alla rete di contributor esterni che danno vita, oltre che alla copertura quotidiana, anche a speciali, ebook, eventi, dirette social, podcast e alla newsletter “Alleyweek – Notizie per fare la differenza”.

L’inchiesta intitolata «Femminicidi e violenza aumentano, cosa stiamo sbagliando?», pubblicata sul blog a firma di Chiara Di Cristofaro e Simona Rossitto, ha vinto nel 2023 il riconoscimento come “Miglior articolo stampa quotidiani”, assegnato dal comitato scientifico di Diversity nell'ambito dei Diversity media awards. L’articolo è apparso nello speciale #nonseisola realizzato su Alley Oop. Gli awards premiano i personaggi e i contenuti mediali che si sono distinti per una rappresentazione valorizzante e inclusiva delle persone per genere e identità di genere, orientamento sessuale e affettivo, età e generazioni, etnia, disabilità.