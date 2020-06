Bonus baby sitter, ecco quando si può alternare al congedo parentale

Ora Inps consente, a chi ha già fruito di 15 giorni di congedo, di chiedere il bonus per 600 o 1.000 euro. In pratica si può prendere metà congedo (15 giorni su 30) e metà bonus (600 euro invece di 1.200). Chi ha già richiesto più di 15 giorni di congedo, invece, non può fare retromarcia e può solo usare il periodo di congedo rimanente. Invece chi non ha utilizzato nessuna delle due misure può ottenere fino a 1.200/2.000 euro.



Cassa integrazione parziale

L’altro chiarimento importante riguarda la compatibilità del bonus con la fruizione di strumenti di sostegno al reddito da parte dell’altro genitore. La norma stabilisce l’incompatibilità a fronte di sostegno per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa. Dato che la «sospensione» per definizione è a zero ore, il bonus è compatibile con la cassa integrazione per «riduzione» di orario giornaliero o a giornata. Cioè può essere fruito se l’altro genitore ad esempio lavora 4 ore invece di 8, oppure nei singoli giorni in cui svolge l’attività.

C’è compatibilità inoltre, con il lavoro svolto in smart working (anche a casa) da parte dell'altro genitore, nonché a fronte di congedo di maternità o parentale e di ferie.



Centri estivi

Il decreto legge rilancio ha introdotto la possibilità di utilizzare il bonus per pagare un centro estivo, l’asilo nido o altre strutture che erogano servizi analoghi. A questo riguardo, rispetto a quanto comunicato in precedenza, Inps afferma che l’importo può essere destinato anche in parte alla baby sitter e in parte al centro estivo. Nel primo caso la prestazione di lavoro va retribuita attraverso il “libretto famiglia”, strumento online disponibile nel sito internet dell'istituto di previdenza; nel secondo caso l'importo viene accreditato sul conto corrente del richiedente che deve comunque presentare la documentazione attestante l'iscrizione alla struttura.