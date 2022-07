Il bonus per gli asili nido non è cumulabile con la detrazione dell’Irpef

Ascolta la versione audio dell'articolo

Domanda. Nel 2021, per mio figlio di due anni, ho sostenuto spese per l'asilo nido pari 3.054 euro. In relazione allo stesso periodo, ho fruito del bonus asili nido per un importo di 2.437 euro. Posso indicare nel modello Redditi Pf 2022 la differenza di 618 euro e quindi godere della detrazione di 117 euro oppure, poiché il rimborso del bonus asili nido ricevuto supera l'importo massimo di 632 euro, sul quale calcolare la detrazione ai fini Irpef, la detrazione non è possibile?

C.M. - Cagliari

Risposta. La risposta al quesito è negativa. Il “bonus asilo nido”(ex articolo 1, comma 355, della legge 232/2016, di Bilancio per il 2017), riconosciuto dall'Inps per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto nella propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche, non è cumulabile con la detrazione Irpef prevista dall'articolo 2, comma 6, della legge 203/2008, Finanziaria 2009 (relativo alle detrazioni fiscali per la frequenza di asili nido), così come ribadito dall'agenzia delle Entrate con la circolare 7/E/2021.

