Il bonus per i business angels decolla: investiti 102 milioni in innovazione

La spinta del bonus fiscale per i business angels, fissato al 50% con il Dl 24/2020 lo scorso maggio, ha portato 1.042 start up e 122 Pmi innovative a beneficiare di oltre 7.500 investimenti agevolati da quando è entrata in vigore la norma. Per un totale di 102,4 milioni di euro di capitali agevolati.

Come funziona il bonus fiscale del 50% per i business angels

C’era tempo fino al 30 aprile scorso per inviare al portale del Mise-Invitalia i dati delle operazioni effettuate finora, incluse tutte quelle realizzate nel 2020: le imprese beneficiarie degli investimenti erano tenute a comunicare gli importi ricevuti da parte delle persone fisiche che intendono accedere alla detrazione fiscale del 50% per non sforare il tetto imposto dal regime «de minimis» a cui questa misura è soggetta (regolamento Ue 1407/2013), che ammonta a 200mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Da maggio in poi, invece, le imprese beneficiarie devono effettuare la domanda sul portale padigitale.invitalia.it prima dell’investimento.

Il bilancio della misura nei dati del Mise

Le cifre raccolte dal ministero dello Sviluppo economico raccontano quindi l’impatto della misura introdotta durante la pandemia. A beneficiarne sono state soprattutto microimprese (la quasi totalità) e circa il 40% dei capitali è stato investito in Lombardia.

Il maxi-sconto premia le persone fisiche che investono, direttamente o indirettamente, nel capitale sociale fino a un massimo di 100mila euro per periodo di imposta in caso di start up innovative e non oltre 300mila euro verso Pmi innovative. L’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena la decadenza dal beneficio. E di fianco al bonus del 50% resta in vigore la detrazione fiscale del 30%, alternativa per chi investe in start up oppure cumulabile per chi investe in Pmi innovative (la detrazione scende al 30%

per la quota che eccede al tetto di 300mila euro).

La misura non piace a tutti

Il pacchetto di misure disegnato negli ultimi anni per dirottare i capitali sull’innovazione fa molto discutere. Il decreto Sostegni-bis in arrivo, in base a quanto trapela dalle prime bozze, introdurrà anche la detassazione per i business angels sulle plusvalenze generate dalla cessione di quote di start up e Pmi innovative, sempre purché possedute per almeno tre anni. «Il vincolo dei tre anni - afferma Paolo Anselmo, presidente di Iban - non aiuta: non possiamo dare un periodo di tempo al mercato. Inoltre, questo meccanismo di doppia detrazione influenza l’asset allocation ed è sempre spiacevole, prima di investire, doversi informare se una start up ha o meno capienza, rispetto al regime de minimis»,