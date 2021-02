Il bonus Sud resta incastrato nella burocrazia: non partono gli «sconti» per le imprese Per l’agevolazione occorrono la notifica e l’assenso di Bruxelles: lo sconto del 30% sulla quota a carico del datore di lavoro, previsto dalla legge di Bilancio e in vigore dal 1° gennaio, è ostaggio dei tempi della burocrazia di Maria Carla De Cesari e Enzo De Fusco

Per l’agevolazione occorrono la notifica e l’assenso di Bruxelles: lo sconto del 30% sulla quota a carico del datore di lavoro, previsto dalla legge di Bilancio e in vigore dal 1° gennaio, è ostaggio dei tempi della burocrazia

Martedi 16 le imprese del Sud, con molta probabilità, non potranno alleggerire i versamenti contributivi nei confronti dell’Inps. Lo sconto del 30% sulla quota a carico del datore di lavoro, previsto dalla legge di Bilancio e in vigore dal 1° gennaio, è ostaggio dei tempi della burocrazia.

L’agevolazione, così come gli altri benefici contributivi stabiliti dalla legge 178/2020 (per esempio, gli incentivi per le assunzioni di under 36 e di donne in particolare difficoltà occupazionale), è ancora in attesa dell’autorizzazione della Commissione europea.

Manca l’ok di Bruxelles

Solo dopo un carteggio tra il ministero del Lavoro e gli uffici della Commissione è stato chiarito che le misure di aiuto sui contributi sono sottoposte all’autorizzazione di Bruxelles, che richiede una preventiva notifica da parte dell’amministrazione italiana. Forse, il carteggio poteva essere evitato visto che tutto il pacchetto di benefici per le aziende, come previsto dall'inizio della pandemia, è sottoposto alla notifica alla Commissione europea prevista dal «Quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19». Per l’incentivo Sud la notifica riguarda solo l'anno 2021.

In ogni caso, a oggi non è certo se il ministero abbia provveduto formalmente a comunicare la misura di riduzione contributiva a Bruxelles.

Tempo perso

Si sono perse settimane e si è arrivati alla vigilia della prima scadenza per versare i contributi 2021 senza poter nei fatti fruire della misura, a meno di svolte repentine. Difficile, però, che la situazione si sblocchi domani 15 febbraio, anche se l’Inps ha già tutto pronto, in attesa del via libera.