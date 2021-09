Il Bonus tv fa il pieno di richieste: dal 23 agosto oltre 232mila le domande dei cittadini

1' di lettura

Il Bonus tv fa il pieno di richieste e dal 23 agosto sono pervenute alla piattaforma telematica dell’Agenzia delle entrate oltre 232mila richieste. L’ammontare dei crediti d’imposta maturati dagli esercenti, a fronte degli sconti praticati ai cittadini per il bonus rottamazione tv, è pari a circa 18 milioni di euro. Per quanto riguardo il precedente bonus tv/decoder, rimasto in vigore e cumulabile con il bonus rottamazione, le operazioni di vendita finora riconosciute sono più di 41mila per un ammontare di crediti maturati pari a circa 1 milione di euro. È quanto comunica il Ministero dello Sviluppo economico, fornendo i dati aggiornati

della nuova misura.

«Gli italiani hanno risposto in maniera formidabile e con i essi la nostra rete di vendita - commenta Davide Rossi, direttore generale Aires -. I rivenditori di elettronica erano preparati a questa ondata di ordini e hanno retto benissimo. Qualche problema c'è stato e ancora si registra sul fronte degli operatori logistici per il recupero dei vecchi tv ma siamo certi che presto anche da quel fronte si arriverà a regime. Con questi ritmi appare da subito evidente che in legge di Stabilità sarà necessario un rifinanziamento anche più cospicuo dei 100 milioni previsti lo scorso anno».

Loading...