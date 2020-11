Il bonus vacanze «allunga» a giugno 2021: nella guida delle Entrate le nuove istruzioni per l’uso

Possono applicare lo sconto anche i forfettari che non sono tenuti all'emissione di fattura elettronica (in base all'articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/2015). È valida infatti anche l'emissione di un documento commerciale o uno scontrino o ricevuta fiscale e il componente del nucleo familiare Isee che effettua il pagamento può non coincidere con chi intende fruire del bonus ed il cui codice fiscale viene riportato sulla fattura. Non solo, non è neppure necessario che l'intero nucleo familiare fruisca del servizio turistico per poter beneficiare della misura.

Come comportarsi in caso di errori

Completano la guida, disponibile sul sito delle entrate, le precisazioni in casi di errori commessi o dal titolare della struttura o dal turista. Nell'incertezza di un dicembre tutto da valutare in termini di possibilità di spostamenti, va tenuto conto del fatto che il numero di famiglie che ha scaricato il bonus e non lo ha ancora utilizzato è alto. L’Agenzia ha confermato che chi non ha occasione o non intende fruirne entro il 30 giugno 2021 non può cedere il bonus ad altri, non può regalarlo né tantomeno rinunciarvi in cambio di un corrispettivo in denaro.