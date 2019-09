Il boom di Airbnb spacca il mercato degli affitti: locazioni lunghe in crisi

È probabile che la tensione sui canoni e la riduzione dell’offerta derivino in parte dal fenomeno “affitti brevi”, non rilevato dai dati ufficiali. Gli affitti non superiori ai 30 giorni, infatti, non hanno l’obbligo di essere registrati e resta inattuato il decreto legge 34/2019 che prevede una banca dati, con tanto di obbligo di registrazione per i proprietari e attribuzione di un codice alfanumerico per ciascuna unità.

PIÙ RAPIDI I TEMPI MEDI PER AFFITTARE UN’ABITAZIONE USATA Dati a giugno 2019 e variazione sul 2017. (Fonte: elaborazione Il Sole 24 Ore su dati Nomisma, Solo Affitti e Immobiliare.it)

Tracciare i confini del fenomeno non è facile, anche per la presenza di un’indeterminabile quota di sommerso. Gli unici dati ufficiali sono quelli delle Entrate e indicano che il numero di nuovi contratti lunghi registrati ogni anno è rimasto stabile dal 2015, poco sotto la soglia di 1,4 milioni. Ma il peso dei tradizionali 4+4 è calato del 13%, mentre è cresciuto quello dei concordati 3+2 (+18%) e di quelli per studenti (+56,3%). Questa è una buona notizia per gli inquilini, perché i contratti concordati - che sfruttano il volàno delle nuove intese territoriali e della cedolare secca al 10% - sono uno strumento di contrasto all’emergenza abitativa. Ma l’impressione che in certe zone l’offerta sia ormai carente rimane.

I numeri del fenomeno Airbnb, una delle piattaforme di riferimento per la locazione turistica, parlano da soli: a luglio 2019 erano circa 416mila gli annunci disponibili sul portale, capaci di offrire oltre 1,8 milioni di posti letto. Un altro indizio dell’esplosione delle formule brevi lo si trova nelle statistiche delle Finanze sulle dichiarazioni fiscali. I locatori che scelgono la cedolare secca al 21% sono quadruplicati rispetto tra il 2011 e il 2018 (da 439mila a 1,6 milioni): non sappiamo quanti di loro abbiano locato la casa per singoli periodi fino 30 giorni, ma nel totale ci sono anche loro.

I SEGNALI DEL CAMBIAMENTO I principali indicatori a giugno 2019 e le variazioni percentuali registrate rispetto al 2017. Media grandi città (Fonte: elaborazione Il Sole 24 Ore su dati Nomisma, Solo Affitti e Immobiliare.it)

Il test della convenienza tra breve e lungo

La prospettiva di rendimenti maggiori è allettante sopratutto nelle grandi città. Secondo Sweetguest, società di gestione di affitti brevi, in centro a Milano un quadrilocale di pregio di circa 160 metri quadri può generare oltre 75mila euro l’anno e un bilocale arriva fino ai 30mila. Secondo la società, il vantaggio rispetto all’affitto lungo inizia a farsi sentire per gli immobili adatti anche altrove: la redditività è superiore del 207% a Matera, del 60% a Siena, del 100% a Treviso e del 200% a Padova, sia in centro che in periferia.