Il boom dell’estate non salva il bilancio 2021

Massimo Caputi, presidente Federterme, guarda con un certo ottimismo alle prossime settimane. «Da fine agosto alla metà di settembre stiamo ricevendo più prenotazioni rispetto a quelle che ci aspettavamo considerato anche che per le terme l’alta stagione inizia ora - premette -. Siamo ancora lontani dai valori pre pandemia perché il comparto turismo tornerà a quei livelli molto probabilmente dal 2023». Un aiuto agli imprenditori è nel bonus terme «che sarà attivo dall’autunno in poi così ci aspettiamo numeri consistenti in quanto a presenze. Così chiuderemo il 2021 in ripresa per andare incontro ad un 2022 più soddisfacente».

Stagione molto difficile per i parchi a tema a causa di una partenza in ritardo e dell’obbligo del green pass introdotto all’inizio di agosto per i soli parchi tematici. «A luglio si sono registrati picchi di presenze allineati ai livelli del 2019 ma l’introduzione del certificato verde ha avuto un effetto deterrente scoraggiando gli ingressi - racconta Giuseppe Ira, presidente dell’associazione dei Parchi permanenti italiani e di Leolandia -. Gli associati ci hanno detto che in diverse occasioni i nuclei familiari rinunciavano se un membro o/e i minori tra i 12 e i 18 anni non erano vaccinati. Tra agosto e la prima metà di settembre stimiamo una perdita complessiva per il comparto del 35% rispetto allo stesso periodo del 2019 che diventerà del 50% se non ci saranno altri lockdown che aggraveranno la situazione delle aziende».

Insieme alle località del Garda Jesolo è una destinazione gettonatissima da tedeschi, svizzeri e austriaci. «La stagione ad oggi ha avuto percentuali al di sopra delle aspettative, con numeri che in alcuni momenti hanno toccato i valore pre Covid - racconta soddisfatto Alberto Maschio – presidente Associazione Jesolana Albergatori -. Abbiamo avuto una occupazione media alberghiera del 75%, con picchi da tutto esaurito nei fine settimana. Anche negli ultimi giorni si è registrata un buon livello di presenze». Nella cittadina veneta gli ospiti di lingua tedesca sono intorno al 50%, un risultato non scontato considerando la concorrenza di Spagna, Grecia e Croazia, mentre gli italiani sono il 45%.

Per quanto riguarda la montagna dopo un luglio penalizzato della condizioni meteo, Gabriella Morelli, dg dell’Ufficio regionale del Turismo della Valle d’Aosta parla di un agosto «mese di punta complici il tempo stabile e le temperature elevate con un settembre con discreti flussi fino all’avvio della scuola ma gli stranieri hanno numeri troppo limitati ma in aumento rispetto al 2020». Per finire Franco Carmelo Lentini, general manager dell’hotel Cristallo a Cortina d’Ampezzo segnala «Stiamo registrando il ritorno dei clienti provenienti dagli Stati Uniti, dagli Emirati Arabi oltre al ritorno degli ospiti dai paesi di prossimità come Austria, Germania, Francia, Svizzera. Il trend delle presenze è decisamente migliore rispetto a quello dell’estate 2020 ma non siamo ancora tornati ai numeri del 2019».