Il boom dell’online trasforma l’attività del penalista

Il lavoro che prosegue anche da remoto, con videocall e telefonate, ha molto a che fare «con l’attività di consulenza e con la vigilanza sulla responsabilità delle imprese prevista dal decreto legislativo 231/2001», spiega Guglielmo Giordanengo, titolare dello studio Giordanengo di Torino, che dall’anno scorso ha aperto anche una sede a Roma. «Le riunioni degli organismi di vigilanza di cui faccio parte - prosegue - sono diventate più frequenti: occorre infatti verificare la corretta gestione dell’emergenza da parte delle aziende».

In prospettiva, la telematica cambierà anche la struttura dello studio professionale. Ne è convinto Andrea Castaldo, fondatore dello studio Castaldo Law office di Napoli, specializzato in servizi di assistenza e consulenza legale per le imprese nell'ambito del diritto penale economico e professore di diritto penale presso l’Università di Salerno. «Trenta anni fa l’elemento fondamentale di uno studio era lo spazio: spazio per ricevere i clienti, spazio per i fascicoli, spazio per i libri. Ora abbiamo smaterializzato l’attività. La professione cambia molto». C’è però il nodo tecnologia. «Sono necessarie piattaforme di qualità e non siamo ancora attrezzati. Le reti si sovraccaricano, i collegamenti da remoto saltano. C’è ancora molto da fare. Ma la digitalizzazione degli atti è un passaggio fondamentale e positivo».