Il boom immobiliare del Caribe messicano

È tutto un fermento di broker e agenti immobiliari quello che ormai caratterizza la costa del Caribe messicano che va da Playa del Carmen verso sud, con epicentro a Tulum.

Alejandra fino a un anno fa era estetista ma ora esibisce con orgoglio il biglietto da visita che la qualifica come broker immobiliare. Di esempi simili ce ne sono moltissimi e, ridendo, qui si dice che «se lanci una pietra a caso dietro alle spalle sicuramente colpisci almeno un agente immobiliare».

Il boom immobiliare

Marc Pujol ha fondato 15 anni fa la Gama Master Broker, conosciuta come Gmb, passando da bravo venditore di multiproprietà a massima personalità del real estate. Gmb si posiziona infatti come miglior master broker in Messico con 64 progetti nella regione della Riviera Maya, più di 2.700 appartamenti venduti, oltre 528.500 metri quadrati di prodotto immobiliare sviluppato e progetti in essere per 700 milioni di dollari.

Qui il settore immobiliare e i nuovi sviluppi non si sono mai fermati e, anzi, il Covid ha messo il turbo a un motore già ben funzionante. Tulum è un marchio internazionale conosciuto in tutto il mondo: già amato da Fellini, è passata da essere una località di cabañas adagiate su spiagge da sogno alla destinazione turistica top del 2020 e resta saldamente tra le prime località di mare da visitare secondo TripAdvisor. Le cabañas, nel frattempo, sono diventate hotel da centinaia e anche migliaia di dollari a notte, l’80% del turismo arriva dagli Stati Uniti, dove i newyorchesi fanno la parte del leone e hanno contribuito a stabilire un livello dei prezzi impensabile per il Messico.

Il boom immobiliare in questo contesto va da sé. Attualmente, secondo i dati di Ampi (Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios), a Tulum i nuovi sviluppi in corso sono oltre 300, con una gran varietà di tipologie e distanze dalla costa, tanto che ormai si vende come Tulum anche la giungla a 30 chilometri di distanza. Nel 2022, sempre secondo Ampi, ci sono stati 435 progetti immobiliari nel nord del Quintana Roo (lo Stato a cui appartiene la Riviera Maya), dei quali 219 a Tulum, 127 a Playa del Carmen e 89 a Cancun.

I prezzi

In realtà in una crescita così vertiginosa nessuno si è dato la pena di costituire banche dati ufficiali, a scapito della trasparenza del mercato. Ricorrendo alle medie, Ampi dice che a Cancun il prezzo medio delle case vendute è di tre milioni di pesos (circa 146.500 euro), a Playa del Carmen di 3,5 milioni (171mila euro) e a Tulum di 4,7 milioni (229.500 euro).