Il boom del padel in Italia: nuovi campi e investimenti nei circoli del tennis

Come si costruisce un campo di Padel

È una nuova era per un nuovo sport. Il World Padel Tour ha fatto per la prima volta tappa in Italia, a Cagliari, dove è andato in scena uno spettacolo straordinario. E in uno dei pochi eventi che, in questo momento, prevedono la presenza di pubblico, l'Open di Sardegna ha fatto registrare un sold out con i biglietti della finale e con 376 posti distanziati secondo le norme anti Covid.

Del progetto e dell'evoluzione di questo sport è assolutamente convinto il presidente della Federazione internazionale padel, Luigi Carraro, figlio di Franco, uno dei più longevi dirigenti sportivi italiani: «Il Padel crea dipendenza perché è uno sport semplice: si entra in campo e si gioca subito. Questa immediatezza porta la gente ad avvicinarsi repentinamente al padel».

Numeri in grande crescita

Aspetto emerso in maniera nitida a Cagliari con il grande interesse scaturito a livello sociale ed economico. Eccoli i numeri: sono 91 i paesi in cui si gioca a padel per un totale di 15 milioni di persone. In Europa il trend è cresciuto fino a raggiungere gli 8 milioni di giocatori, mentre in Sudamerica dove il padel si è sviluppato, ci sono 6 milioni di appassionati. Si sono già attuate aperture di nuovi mercati in Cina, Giappone ed Australia.

Il padel è lo sport con il trend di crescita più rapido al mondo, in Italia sta spopolando tra ex calciatori e atleti di ogni genere. Si è sviluppato come una moda, ora è una realtà.

«Un evento come il World Padel Tour ha un prize money di circa 180 mila euro - spiega Carraro - poi c'è anche un livello superiore di torneo, il Master, che ha un premio di 250 mila euro. In ogni caso la tappa del World Padel Tour qui a Cagliari ha un giro di affari di un milione e duecento mila euro circa. Il padel sta crescendo a livello di praticanti e di campi. In Italia 4 anni fa c'erano 50 campi, oggi ce ne sono 1600. I campi hanno una redditività molto alta perché il campo da padel costa relativamente poco: montare un campo da padel costa tra i 15 e i 20 mila euro e il fatturato medio dei circoli è tra i 3 e i 5,5 mila euro al mese».