Il boom verde nell’anno del Covid: i bond green rendono più dei tradizionali

2' di lettura

C’è chi con la pandemia ha trovato spazio per crescere. Come nel caso degli ESG, le emissioni di titoli obbligazionari e azionari con impatto sociale e ambientale. I quali per la prima volta, sul mercato secondario hanno riportato una performance migliore rispetto ai bond ordinari: nel 2020, il rendimento dei bond ESG in euro è stato del 4,4% e per quelli ordinari l’1,8%, con uno spread tra i due rendimenti del 2,6 per cento. Molte emissioni sono legate all’emergenza Covid 19, ma a dare la spinta...