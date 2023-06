Il borgo fluviale di Porto Levante

Tra i tanti paesini del Delta merita una visita Porto Levante, alla foce dell'omonimo ramo del Po nella parte più settentrionale del parco. Il borgo fluviale, che ricorda un tipico villaggio di pescatori perché circondato dal verde e dalle acque, vive perlopiù di pesca e turismo. La sua posizione e la presenza di una darsena per imbarcazioni da diporto ne fa un ottimo punto di partenza per gite in barca.

