Il Borussia Dortmund crolla dopo lo scudetto perso all'ultimo minuto

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 mag - Pesante ‘punizione’ alla Borsa di Francoforte per il Borussia Dortmund che nell’ultima partita del campionato tedesco ha clamorosamente perso lo scudetto che sembrava a un passo, gettando nello sconforto non solo i tifosi, ma anche gli investitori. Il titolo del Bvb arriva a perdere il 29%. Sabato il Borussia ha pareggiato in casa contro il Mainz nell'ultima giornata della Bundesliga e si è fatto superare in volata dal Bayern Monaco, che invece ha vinto contro il Colonia, raggiungendo come punteggio la squadra di Edin Terzic e aggiudicandosi il campionato grazie a una migliore differenza reti. Determinante per la vittoria per 2 a 1 del Bayern è stato il goal segnato all’89esimo minuto dal centrocampista Jamal Musiala, quando a Dortmund già si iniziava a festeggiare lo scudetto.

Secondo gli operatori il Borussia rischia ora di perdere più di quanto abbia guadagnato la scorsa settimana, ovvero il 32% fino al top di 5,93 euro, dopo essere balzato in testa alla classifica per un passo falso del Bayern, che il 20 maggio era stato pesantemente sconfitto dal Lipsia. Per la squadra bavarese si tratta dell’11esimo scudetto consecutivo e del 33esimo della sua storia.

Il Dortmund ha anche annunciato l’uscita di cinque giocatori dalla squadra alla scadenza del contratto il 30 giugno, tra cui una delle sue star, il difensore Raphael Guerreiro.