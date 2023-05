Il Borussia Dortmund vola anche in Borsa, scudetto a un passo dopo il sorpasso al Bayern

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il Borussia Dortmund continua a festeggiare alla Borsa di Francoforte la vittoria che gli ha permesso di scavalcare il Bayern e andare in vetta al campionato di calcio tedesco quando manca una sola partita alla fine del campionato. Il titolo della squadra allenata da Edin Terzic è arrivata a guadagnare più dell'11%, dopo il +16% di lunedì. Elevatissimo il volume degli scambi, pari a oltre dieci volte la media della scorsa settimana. Da inizio anno la quotazione è salita del 58% e negli ultimi sei mesi del 65%.

Nella partita di domenica, il Borussia ha battuto l’Augsburg per 3 a zero ed è riuscito a sorpassare il Bayern sconfitto sabato a Lipsia. A 90 minuti dalla fine del campionato, il Borussia ha due punti di vantaggio sulla rivale di Monaco, che è stata anche eliminata dalla Champions League e dalla Coppa di Germania. Nel prossimo turno, il Borussia affronterà il Mainz, che viene da 4 sconfitte consecutive in cui ha incassato ben 13 gol. Se vincerà la partita, sarà Campione di Germania per la nona volta nella sua storia, a 11 anni dall’ultima vittoria (poi lo scudetto lo ha sempre vinto proprio il Bayern). La città di Dortmund si sta già preparando per i festeggiamenti a cui è prevista la partecipazione di 200.000 tifosi.