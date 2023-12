Il bosco “colpevole” di Maddalena Vaglio Tanet

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un sentimento può essere il protagonista di un romanzo? Probabilmente sì, se si tratta del senso di colpa e se il libro in questione è “Tornare dal bosco” di Maddalena Vaglio Tanet.

Una storia vissuta tra un villaggio piemontese negli anni Settanta e un bosco, che fa da cornice all’intera vicenda. Nelle pagine di questo romanzo, però, non si respirano atmosfere bucoliche; così come non si respirano tra gli alberi di quel paesaggio di montagna.

Un senso di tragedia incombente

Tutto si dipana in una contemporaneità nella quale, in chiaroscuro, fa capolino la cronaca di un decennio turbolento mentre, nella vicenda principale – una disgrazia, forse due – è sempre presente un senso di tragedia incombente. Fatti inediti per una piccola comunità che vive di “certezze”, di cose che alimentano, capitolo dopo capitolo, la coscienza collettiva. Il suicidio di una bambina troppo precoce, Giovanna, e la sparizione della sua maestra, Silvia, che si addentra nei boschi pochi giorni dopo la prematura fine della sua alunna, sono un espediente per raccontare altro.

Silvia si incammina nel bosco per trovare risposte, per sciogliere nodi che da troppo tempo porta dentro. Nodi che hanno cause ben precise, frutto di una infanzia complicata e di un passaggio all’età adulta avvenuto senza raggiungere una pienezza esistenziale. Insomma, la “maestra” è una donna incompleta che in qualche modo si identifica con la piccola vittima fino a scoprirsi “peggiore” di lei.

Il paese intorno

E poi, intorno alle vicende dei singoli c’è il paese, anzi la comunità, che è la somma di tante cose, di persone e di “valori” ben radicati in quel luogo e in quel tempo. Superstizione e paura comprese. Un luogo in cui i fatti si trasformano e dove le cose succedono, solo più lente che altrove.Infine, c’è il piccolo Martino. Il personaggio più riuscito del romanzo e che meglio di tutti incarna la figura dell’eroe perché non ne ha le fattezze, come tutti gli outsider.

La Vaglio Tanet si tiene in equilibrio tra diversi generi narrativi ma non si discosta mai da una certa matrice postmoderna o “verista”, benché disseminate qui e lì si intravedano atmosfere fiabesche utili ad alimentare un certo pathos narrativo. Il registro linguistico è quello giusto, a metà tra la nostalgia e la cronaca; così come la scrittura, che è asciutta, ma che è utile per dare vita ad accurate descrizioni di luoghi e persone e per valorizzare il necessario scavo psicologico dei protagonisti dal quale il lettore non può sottrarsi.