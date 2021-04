Il Bosco Verticale il più istagrammato al mondo

5. Museo del Domani - Rio de Janeiro, Brasile

Vincitore del MIPIM Award per `` Best Innovative Green Building '', il Museum of Tomorrow, che a sua volta mette in mostra la tecnologia progettata per salvare il futuro, è costruito con materiali locali e presenta pannelli solari mobili progettati per massimizzare i raggi del sole e un sistema di raccolta dell'acqua piovana che viene riciclato attraverso i sistemi di condizionamento dell'edificio.

6. Pricewaterhousecoopers Building - Londra, Regno Unito

L'edificio progettato da Foster + Partners incorpora una serie di strategie di risparmio energetico. La forma ad alte prestazioni dell'edificio è progettata per offrire ombra e isolamento, e l'edificio dispone anche di pannelli solari per il riscaldamento del sistema idrico, un tetto verde e un sistema di gestione dell'edificio completamente automatizzato.

7. CopenHill - Copenhagen, Danimarca

La centrale di termovalorizzazione più pulita al mondo, CopenHill lavora per convertire ogni anno oltre 440.000 tonnellate di rifiuti in energia pulita. Potrebbe anche essere l'unica centrale elettrica al mondo con una pista da sci all'aperto tutto l'anno sul tetto.

8. Cube Building - Berlino, Germania

Un nuovo edificio per uffici ad alta efficienza energetica, il Cube ha un esterno vetrato rivestito con pannelli solari, così come una varietà di altre soluzioni intelligenti progettate per catturare l'energia termica. È un edificio che fonde il digitale con l'eco con grande successo.

9. Marco Polo Tower - Amburgo, Germania

È un edificio ecologico olistico: la torre alta 55 metri, progettata dal Behnisch Architekten, direttamente sull'Elba utilizza pannelli solari per produrre una quantità significativa di energia solare, che viene poi utilizzata per raffreddare gli alloggi in tutto l'edificio.