Il braccio di ferro tra banche centrali e Borse. Chi vincerà?

Da un lato ci sono le Borse, che - tra alti e bassi come quello di ieri - immaginano un futuro tutto sommato roseo: l’economia a loro avviso reggerà l’urto dei tassi elevati, l’inflazione si abbasserà in maniera naturale grazie al calo dei prezzi energetici e al ripristino delle supply chain e le banche centrali abbaiano oggi più di quanto non morderanno domani. Dall’altro ci sono le banche centrali, che - pur con voci discordanti e spesso contradditorie - continuano invece ad abbaiare e a preannunciare...