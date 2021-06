Il brand A.Lange & Söhne stupisce con le rivisitazioni

1' di lettura

Riparte da interessanti rivisitazioni di classici come il Lange 1 Calendario Perpetuo o il Triple Split il 2021 di A.Lange & Söhne, la prestigiosa manifattura tedesca ai vertici della produzione orologiera contemporanea per la qualità e l'esclusività dei suoi segnatempo.

Ma le novità presentate durante la recente edizione di Watches and Wonders rappresentano solo l'inizio, come conferma Brigida Ceresola, brand manager South Europe di A.Lange & Söhne: «Da qualche anno Lange non presenta tutte le sue novità in occasione del salone, ma preferisce sorprendere gli appassionati con nuovi orologi durante l'anno. Anche per il 2021 la strategia seguirà questa linea: abbiamo riservato dei lanci davvero importanti per l'estate e l'autunno: ne sarete piacevolmente sorpresi».

Intanto, i dati relativi all'anno della pandemia e l'accoglienza positiva riservata alle novità presentate nel mese di aprile inducono a un evidente ottimismo: «Certamente il 2020 non è stato un anno facile ed è vero che sono mancati gli stranieri, ma il nostro marchio non è così dipendente dai flussi turistici e i nostri concessionari hanno continuato a lavorare molto bene con la clientela locale. La speranza è che la pandemia sia nella sua fase finale, per poter tornare a incontrare in sicurezza i nostri clienti e tutti gli appassionati del brand».