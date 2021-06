Il brand Festina debutta nel segmento dei modelli ibridi

1' di lettura

Storicamente legato al mondo del ciclismo, il brand Festina ha scelto la sua famosa collezione Chrono Bike per debuttare nel segmento degli ibridi, ovvero quegli orologi che mantengono il volto di un modello analogico (con lancette), ma aggiungono alcune funzionalità tipiche degli smartwatch, una volta collegati via bluetooth agli smartphone.

Ecco dunque nascere quattro pezzi della Chrono Bike Special Edition Connected. Restano lo stile sportivo, il design dalle linee importanti della cassa di 44,5 mm di diametro e il bracciale in acciaio (inoltre in dotazione c'è un cinturino extra in gomma dalla fantasia camouflage militare), come da tradizione su questa famiglia di prodotto.

Loading...

Una volta scaricata sullo smartphone la app dedicata, si potranno impostare una serie di funzioni da attivare come ad esempio decidere quali informazioni ricevere al polso tra chiamate, messaggi e notifiche dai vari social (l'orologio vibrerà, quindi, solo per quelle selezionate) oppure controllare la musica che si sta ascoltando sul telefono con i pulsanti dell'orologio.

Oltre ai quattro ibridi, Festina ha introdotto anche altre versioni al quarzo con quadranti in varie colorazioni e la cassa in acciaio di 45,5 mm di diametro impermeabile fino a 100 metri di profondità: quattro hanno il bracciale in acciaio e otto il cinturino in gomma.