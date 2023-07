Il brand italiano World of Beauty premiato ai Cosmorpof North America Awards

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Unico brand italiano finalista ai Cosmoprof North America Awards, World of Beauty trionfa nella categoria “Green & Organic” con Slim Shape Body Pants. Il brand fondato da Florence Guardigli, che nel 1969 con un’equipe di medici e farmacisti creò un piccolo laboratorio nelle colline di Castrocaro Terme, ha una presenza internazionale, dall’Oriente all’Occidente ed è utilizzato in terme, cliniche e istituti di bellezza.

È presente in 52 Paesi nel mondo con diverse certificazioni internazionali. La figlia di Florence, Anna Lisa Gramellini, da diversi anni a capo dell'azienda, ha incentrato la filosofia del brand sulla consapevolezza dell’importanza di amare sé stessi. Annalisa ha continuato il percorso tracciato nel solco della cura nonché dell'attenzione nelle formulazioni e nei test di efficacia.

Loading...

«Ricevere questo premio è per me motivo di grande orgoglio - ha dichiarato la ceo del brand -. Gli sforzi e la dedizione del nostro team non potevano essere ripagati in modo migliore. Sono certa che questa vittoria fungerà da sprone per continuare a fare sempre meglio, per continuare a offrire ai clienti prodotti sempre più performanti e innovativi. So che mia madre oggi sarebbe fiera di questo traguardo».

Gli speciali “pants” vincitori sono in cotone bio imbevuti con una formula concentrata di cellule vegetali staminali, acqua termale e sostanze funzionali dagli oceani. Sono utili nel trattamento drenante delle gambe. Ecosostenibili nel rispetto della natura e dell’ambiente, sono riutilizzabili fino a 20 applicazioni, basta lavarli in acqua fredda e imbibirli nuovamente con Slim Shape Refill Body Booster.