Il Brasile compra vaccino anti Covid dalla Cina, l’Argentina dalla Russia

L'autorità di regolamentazione, Anvisa, dichiarò in una nota di aver «stabilito di interrompere la sperimentazione clinica del vaccino CoronaVac dopo un grave incidente avverso», avvenuto il 29 ottobre. Alcuni giorni dopo è stata ricostruita l'intera vicenda dalle autorità brasiliane escludendo che la morte del volontario fosse conseguente al vaccino.

Argentina, sì al vaccino russo Sputnik 5



Un'altra alleanza sanitaria è quella tra Buenos Aires e Mosca. Il governo argentino dovrebbe firmare la settimana prossima l'accordo con la Russia per la fornitura di vaccino contro il Covid. Il Comitato di vaccinazione guidato dal presidente Alberto Fernández sta già lavorando nella progettazione e nella logistica della «campagna di vaccinazione più grande della storia argentina». In dichiarazioni a Radio 10, il coordinatore del governo, Santiago Cafiero, ha confermato che «il tema sta avanzando molto bene, dopo la conversazione avuta da Fernández con il presidente russo» Vladimir Putin, «e quindi ci aspettiamo di firmare il contratto pr il vaccino Sputnik 5 la settimana prossima».

La questione è stata evocata dallo stesso capo dello Stato argentino durante il suo intervento nel G20 in corso in modo virtuale in Arabia saudita, quando ha ringraziato Putin sostenendo che «si è lavorato molto per far arrivare il vaccino russo nei tempi e nei modi opportuni in Argentina».

L’economia dell'immunizzazione