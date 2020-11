Il Brasile patisce il Covid ma “Oil & gas” e agrobusiness restano settori forti

La capacità di recupero del Brasile

“Il Brasile dimostra nuovamente la sua capacità di veloce recupero dalle crisi e nella gran parte dei settori l'economia è già tornata a livelli pre covid. Oggi più che mai il Paese, con un tasso di cambio che incentiva gli investimenti, si offre come sponda per le aziende italiane in cerca di opportunità di crescita. Interessanti i programmi di privatizzazioni e concessioni, oltre a nuove opportunità nell´oil and gas e nel settore igienico-sanitario”, ha commentato Graziano Messana.

Infine Esposito spiega che “l´economia del Brasile nonostante l'epidemia e grazie allo sviluppo di strategie e misure di contenimento, continua a crescere in alcuni settori strategici, come per esempio l'agrobusiness ove le esportazioni hanno raggiunto valori record, insieme ai saldi della bilancia commerciale. Competitività e crescita delle vendite all’estero dovrebbero proseguire, secondo le previsioni, anche nei prossimi anni”.