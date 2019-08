Il brevetto della bomboletta spray compie 80 anni Nel 1939 Julian Khan ottenne il brevetto per la bomboletta sprai monouso. Anche se già nel 1927, a Oslo, era giunta domanda per un primo dispositivo aerosol. di Laura Cavestri

L’aerosol e la panna montata. Si dibatte tra questi due usi iniziali la data di nascita del brevetto della prima bomboltta spray.

Era infatti il 22 agosto del 1939 quando Julian Khan presentò la sua richiesta all’ufficio brevetti di New York e ottenne il brevetto per la bomboletta spray monouso, che, poi, per molto tempo però non fu sviluppata. La sua idea era di mescolare panna e propellente da due fonti diverse per fare la panna montata a casa.

Tuttavia, l’idea inziale, per dirla tutta, risaliva al 1790 e aveva finalità mediche. Ma il primo brevetto di aerosol fu presentato ad Oslo solo nel 1927 dall’ingegnere Erik Rotheim, e poi nel 1931 negli Stati Uniti.

Bisogna aspettare il 1941 perchè gli aerosol in spray siano

sfruttati in modo utile dagli americani Lyle Goodhue e William

Sullivan, dello United States Bureau of Entomology and Plant

Quarantine, a cui è attribuita l’invenzione degli spray moderni, poichè si trattava di uno spray ricaricabile, in pratica l’antenato di quelli commerciali. Fatta d'acciaio e grande quando una mano, poteva essere caricata con gas liquefatto sotto una pressione di 34 chili, fatto uscire fuori come pioggerellina o schiuma.

Un brevetto di servizio pubblico fu emesso sull’invenzione e assegnato al ministro dell’Agricoltura per il libero uso delle persone negli Stati Uniti, e che ha aiutato i soldati a difendersi dalla malaria nel Pacifico durante la

Seconda guerra mondiale.

Solo nel 1949 Edward Seymour introdusse, per la prima volta, nelle bombolette spray, della vernice.



Tuttavia si deve arrivare al 1974 perchè Frank Sherwood Rowland e Mario J. Molina siano i primi a pensare che i clorofluorocarburi (cfc), usati come propellenti per gli spray, contribuiscano all’assottigliamento dello strato di ozono.