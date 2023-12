Il brindisi? È anti-crisi: volano le vendite delle bollicine formato extra-large

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Chi ha mai visto dal vivo una Mathusalem? Si tratta di una bottiglia di vino, solitamente bollicine, alta più di mezzo metro, che contiene 6 litri di liquido in grado di riempire una cinquantina di calici da brindisi. Il suo nome deriva dal personaggio più longevo dell’Antico Testamento, Matusalemme appunto, e dà immediatamente l’idea di una bottiglia ben oltre lo standard. Il costo è senza dubbio proporzionale alla sua portata, ma questo fatto non sembra spaventare i consumatori, nemmeno in periodo di crescita piatta dell’economia e di inflazione alle stelle. Lo dimostra il registro degli ordini della cantina Villa Sandi, la casa vitivinicola trevigiana guidata dalla famiglia Moretti Polegato, tra i principali produttori di Prosecco, sia Doc che Docg: nel corso dell’ultimo anno la domanda di bottiglie formato Mathusalem della sua linea Opera, metodo classico, ha fatto registrare un picco del +200%.

Chi sta comprando formati come questi, decisamente anticrisi? Il motore primario di questa tendenza, che in questi giorni che precedono le festività sembra addirittura aumentare, è la ristorazione. Ma la domanda di grandi formati sta prendendo piede anche nella grande distribuzione organizzata, così come nei punti vendita sulla rete autostradale italiana. Si brinda a una ricorrenza, un anniversario, una laurea, un pensionamento. O, semplicemente, si è un gruppo di amici a tavola che di fronte al bicchiere non si tira indietro. «Se per i vini fermi registriamo da tempo l’interesse nei grandi formati, specialmente da parte dei collezionisti - spiega il presidente di Villa Sandi, Giancarlo Moretti Polegato - per quanto riguarda gli spumanti si tratta di una novità. In Francia, il rito di stappare bottiglie magnum è una consuetudine affermata. Oggi, anche in Italia, la ristorazione sta innescando un cambiamento culturale graduale e naturale, che ha interpretato nuove richieste, e sta investendo tempo e competenze per valorizzare diverse situazioni di consumo».

Oltre alle Mathusalem, a Villa Sandi vanno forte anche le Jeroboam da 3 litri, la cui richiesta nel 2023 è cresciuta del 50%. Qualcuno le chiama “doppio magnum”, e anche questo formato deve il suo nome alla Bibbia: secondo l’Antico Testamento, Geroboamo fu il primo re della parte settentrionale di Israele e fu incoronato dalle 10 Tribù che insorsero contro Roboamo, figlio di Salomone.

In fatto di extra-large, però, si può fare anche di meglio di una Mathusalem. Una Salmanazar - dal cognome di almeno cinque re assiri - vale 9 litri, l’equivalente di 12 bottiglie. Una Balthazar invece ne vale 12: prende il nome da uno dei tre re Magi (in Italia lo chiamiamo Baldassarre) e rappresenta le popolazioni africane. Poi c’è la Nabucodonosor, un’ammiraglia da 15 litri o 20 bottiglie. Era il più grande re di Babilonia e conquistò Gerusalemme. Ma la più grande bottiglia mai realizzata è una Primat: vale 27 litri, l’equivalente di 36 bottiglie. Primat (primate) era il nome dato ad alcuni arcivescovi, quelli che godevano di una sorta di superiorità su tutti i vescovi di una determinata regione.

Con le festività di fine anno alle porte, secondo l’Oservatorio Uiv-Ismea, il nostro Paese si appresta a stappare 95 milioni di bottiglie di bollicine made in Italy. Contando il 2023 nel suo complesso, i consumi di bollicine italiane si attestano a 936 milioni di bottiglie, di cui 7 su 10 stappate all’estero. Per via degli effetti dell’inflazione e del surplus dei costi produttivi, quest’anno il prezzo medio è cresciuto del 5%.