Il broker consulente per una gestione integrata delle flotte

Oggi la mobilità aziendale sta cambiando, con l’affermazione del noleggio a lungo termine, l’avvento delle auto elettriche e in generale la sempre maggiore importanza delle soluzioni di mobilità sostenibile e la richiesta crescente di flessibilità. Nasce da questa riflessione la decisione di Amina (Associazione mediatori italiani noleggio auto) di dar vita ad un corso, riservato ai broker che fanno parte dell’associazione, per formare una nuova figura professionale, un consulente che possa operare nel settore della mobilità con cognizione di tutti gli elementi che hanno un ruolo in questo settore e sulla base di questi consigliare quale soluzione adottare ai propri clienti, in virtù delle loro caratteristiche peculiari e sulla base dell’offerta al momento disponibile.

A questa nuova figura si è deciso di dare il titolo di Mobility consultant. I primi corsi di formazione sono già partiti e prima dell’estate saranno ufficialmente certificati i primi operatori.

«Per poter fornire un servizio sempre in linea con le ultime novità che caratterizzano questo mondo – sottolinea Iacopo Chelazzi, presidente di Amina – abbiamo pensato di dar vita a un processo di formazione permanente, che include un corso di base che dà diritto alla qualifica di Mobility Consultant, ma anche corsi di aggiornamento annuale che sono necessari per mantenere questa qualifica».

«Il percorso formativo – dice Francesco Primerano, business advisor di Up Training, il partner scelto per sviluppare questo progetto formativo – parte da una panoramica sul settore della mobilità aziendale, per poi approfondire le tendenze in corso ed evidenziare quale è il futuro a cui questo settore va incontro, e quindi fornire tutti gli elementi necessari per essere al fianco dei propri clienti e fare in modo che tutte le opportunità offerte possano essere colte.

«Il particolare contesto che stiamo vivendo – conclude Chelazzi – richiede operatori sempre più formati, aggiornati e capaci di individuare il giusto percorso da suggerire in risposta alle esigenze peculiari dei clienti. Sono proprio queste le capacità che noi vogliamo fornire a chi frequenterà il corso per Mobility Consultant».