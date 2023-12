Il brunch al Santa Sofia e tutti i profumi del Magna Pars

Poco più avanti, tra la Basilica di S. Eufemia e il Santuario di Santa Maria dei miracoli presso San Celso, si può partecipare al brunch domenicale del Radisson Santa Sofia: questo hotel sorge negli spazi in cui operavano alacremente gli agenti di una grande assicurazione internazionale, adesso convertiti al pian terreno in un loft art gallery tra volumi e fotografie in cui si può venire a lavorare e pranzare. La domenica, si gusta un brunch dal menù assai esuberante di cucina nippo brasiliana (la si può provare, la sera, anche all’Issei, il suo rooftop restaurant) a base di bao, tofu e funghi shitake, gyoza vegetariano, tortillas, maionese allo shiso e pan de yuca, compiendo un viaggio in Paesi e cucine lontane.

Altrettanto immersivo, anche sul piano olfattivo, è il soggiorno che si può fare al Magna Pars della collezione Small Luxury Hotels of the World appena dietro la stazione di Porta Genova: in una ex fabbrica di profumi, attorno a un giardino che richiama quelli spirituali dei templi giapponesi, è stata ricreata un’architettura leggera e atmosfera rilassante, impreziosita proprio dall’esperienza che si può compiere al Perfume Laboratory, annusando le 68 note olfattive legnose, fiorite, fruttate e aromatiche e assistendo alla preparazione delle Essenze



