Il Btp Futura chiude oltre le attese a 6,1 miliardi. Il Tesoro pensa al bis

"Circa il 60% dei sottoscrittori del BTp Futura - continua la nota - non aveva partecipato all’ultima emissione del BTp Italia, segnando, quindi, un importante incremento del coinvolgimento diretto dei risparmiatori italiani.

Il 98% degli ordini arriva dall'Italia

Per quanto riguarda la ripartizione geografica degli ordini ricevuti, la quasi totalità degli ordini risulta provenire da investitori domestici (circa il 98%)".

Il BTp Futura è il primo titolo di Stato riservato dal Tesoro ai soli piccoli risparmiatori. Ha una scadenza decennale e le risorse raccolte sono dedicate al finanziamento della ripresa post Covid.

Per il nuovo titolo, che ha godimento 14 luglio 2020 e scadenza 14 luglio 2030, è confermata la serie dei tassi cedolari annui nominali definitivi, pagati su base semestrale, pari rispettivamente a 1,15% per i primi quattro anni, 1,30% per i successivi tre anni e 1,45% per i restanti tre anni di vita del titolo.

