Il Btp Italia parte di slancio: nel primo giorno ordini retail per 4 miliardi Per trovare una domanda così elevata bisogna risalire all'emissione lanciata nell'aprile del 2016. Ora altri due giorni dedicati ai risparmiatori di Claudio Celio

(Comugnero Silvana - stock.adobe.com)

Per trovare una domanda così elevata bisogna risalire all'emissione lanciata nell'aprile del 2016. Ora altri due giorni dedicati ai risparmiatori

1' di lettura

Va in archivio con un risultato positivo il primo giorno di collocamento del nuovo BTp Italia lanciato dal Tesoro. La domanda dei risparmiatori italiani ha raggiunto i 4,01 miliardi di euro mentre i contratti della sedicesima emissione, destinata a finanziare i provvedimenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, sono stati 109mila.

Leggi anche

Per il BTp Italia si tratta di una partenza slanciata visto che per trovare una emissione con un livello più elevato di ordini retail nella prima giornata bisogna risalire al BTp Italia emesso nell'aprile 2014 (6,7 miliardi). Nell'emissione precedente, la 15ma, la prima giornata si chiuse con ordini retail per 1,99 miliardi. Domani e dopodomani saranno ancora giornate riservate ai piccoli risparmiatori mentre giovedi' 21 l'emissione si chiuderà con la giornata riservata agli investitori istituzionali.

Il titolo, che ha una durata quinquennale e una scadenza fissata al 26 maggio 2025, prevede uno rendimento minimo garantito dell’1,40%. Rispetto alle emissioni precedenti questo BTp Italia riconosce, al risparmiatore che lo conserverà fino alla scadenza, un premio fedeltà dell’8 per mille (doppio rispetto ai valori precedenti).

(Il Sole 24 Ore Radiocor)