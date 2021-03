Il buco nero dei fallimenti: tempi biblici, recuperi mini

Leggi anche Più soluzioni negoziali e decisioni fuori dai tribunali

Il ritardo italiano viene da lontano. Anzi, negli ultimi anni, i tempi sono andati lievemente migliorando: a fronte dei quasi otto anni del 2014 si è passati a sette anni e mezzo nel 2019. Il 2020, poi, è stato un anno particolare: le procedure di fallimento, secondo i dati Cerved, sono scese di circa un terzo rispetto al 2019 (le durate medie, in base ai dati al 30 settembre, sono poco sopra i sette anni). Le cause, secondo un’analisi della Banca d’Italia, sarebbero due: da un lato, la moratoria sui fallimenti e il rallentamento dell’attività dei tribunali, dall’altro le misure di sostegno economico che avrebbero tenuto in vita alcune imprese già in crisi prima del Covid. Di qui l’allarme di Bankitalia sul possibile picco di insolvenze nei prossimi mesi, che potrebbe allungare ancora i tempi. Lo stesso Governatore, Ignazio Visco, nella conferenza stampa al G20 dei ministri delle finanze e governatori, ha paventato rischi sul piano dell’insolvenza delle imprese.

Ma perché i fallimenti in Italia durano così tanto? La risposta è in un mix di fattori: regole procedurali complicate, difficoltà di escutere i debitori che arrivano all’insolvenza decotti e con poco in cassa da spartire, aste per vendere i beni che a volte richiedono anni, ritardi nei pagamenti della Pa.

Il recupero dei crediti

Per i creditori, la misura dell’efficienza della gestione delle crisi d’impresa sono i tempi e l’ammontare delle somme recuperate. In entrambi i casi l’Italia è agli ultimi posti in Europa. Secondo l’Eba nel nostro Paese il tasso netto di recupero dei crediti per le aziende è del 17-19%, neanche la metà della media Ue del 40 per cento. Per uscire dal cortocircuito di recuperi bassi e tempi lunghi, la riforma disegnata dal Codice della crisi punta soprattutto sull’emersione anticipata delle difficoltà: grazie al sistema dell’allerta nei casi in cui la crisi non fosse risovibile, l’impresa verrebbe subito avviata al fallimento e non quando, dopo anni di prosecuzione in perdita ed erosione del capitale, non c’è più nulla da ripartire. Ma questo meccanismo pensato prima della crisi rischia, oggi, di far scattare un numero eccessivo di allerte, con conseguenze opposte a quelle sperate. È la ragione per cui l’entrata in vigore del Codice, oggi fissata al 1° settembre, potrebbe slittare di nuovo. «L’allerta va rivista e resa più soft - dice Andrea Foschi, membro del Consiglio nazionale dei commercialisti delegato alla crisi d’impresa -. Bisogna modificare le norme per tener conto della crisi e favorire il salvataggio delle aziende».

«Per evitare che l’esplosione delle insolvenze intasi i tribunali - aggiunge Antonio Maria Leozappa, presidente dell’associazione curatori fallimentari - andrebbero elevati i requisiti per il fallimento. Favorire il ricorso all’amministrazione straordinaria e semplificare il concordato preventivo aiuterebbe le aziende recuperabili» .