Il budget del Gruppo Selex verso i 19,3 miliardi di ricavi nel 2023

Nonoscante il calo dei consumi crescono i conti di Selex Gruppo Commerciale, secondo gruppo della moderna distribuzione in Italia. Il 2022 vede il fatturato alla vendita raggiungere i 18,2 miliardi di euro (+7,7% rispetto al 2021) e per quest’anno il budget è di 19,3 miliardi. Questi i numeri presentati all’assemblea dei soci a cui hanno partecipato le 18 imprese del Gruppo attivo con 3.266 punti vendita e più di 41mila addetti. Tra le insegne più note Famila, A&O e C+C oltre a brand regionali. Per quanto riguarda i primi mesi del 2023 i ricavi da gennaio a maggio hanno segnato un +13,7%. «Un bilancio decisamente positivo in un anno estremamente complesso. Un risultato non scontato, frutto della capacità di fare sistema e del lavoro sinergico di tutte le imprese del Gruppo - spiega Alessandro Revello, presidente di Selex Gruppo Commerciale -. L’obiettivo prioritario, condiviso da tutti i soci, è stato rassicurare i nostri clienti impegnandoci attivamente a contenere i rincari e contrastare la spinta inflattiva attenuandone l’impatto sul potere d’acquisto delle famiglie. Come Gruppo siamo particolarmente attenti a questi temi e in prima linea nel sensibilizzare l’intera filiera e le istituzioni al riguardo». Al risultato contribuisce l’offerta con la marca del distributore (Mdd) con oltre 7.500 referenze che ha messo a segno un +18,5% con picchi nelle linee specialistiche e di primo prezzo. «In uno scenario di consumi in calo, le imprese del Gruppo continuano ad investire per contenere l'inflazione, ammodernare la rete di vendita ed innovare assortimenti e servizi - sottolinea Maniele Tasca, direttore generale di Selex Gruppo Commerciale -. Un impegno importante che conferma la determinazione degli imprenditori Selex a migliorarsi e migliorare l’esperienza d’acquisto per i clienti e l’accessibilità di prodotti e servizi per tutti». Brillanti le performance segnate dal canale cash & carry che grazie alla ripresa dei consumi fuori casa mette a segno un +22% mentre l’e-commerce vede un +17,9%. Il Gruppo è partner della centrale d’acquisti Esd Italia e della centrale internazionale Emd, collaborazioni destinate a rafforzarsi nel corso dell’anno.