Il Bund di nuovo a tasso zero? Possibile se la Russia taglia il gas

2' di lettura

Sono ormai oltre 60 i centesimi di rendimento che il Bund a 10 anni ha ceduto in meno di un mese, da quando i venti di recessione sono tornati a spirare con forza in Europa. Ora il titolo di Stato tedesco staziona attorno all’1,15%, ma la sua retromarcia potrebbe non essere terminata è c’è perfino chi non esclude un ritorno a zero.

Lo scenario (nefasto) di Ubs

L’ipotesi - che era realtà non più tardi dello scorso marzo, ma appariva addirittura un’eresia da pronunciare da quando l’inflazione ha iniziato a mordere...