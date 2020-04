Il business anticiclico dei produttori di pannelli anti-smog La start up Anemotech ha avuto un boom di richieste da aziende e banche proprio durante le settimane del coronavirus di Sara Monaci

Ci sono business in controtendenza. In questo periodo di rallentamento alcune aziende stanno ripensando all’idea di garantire il benessere dei propri dipendenti e, più in generale, al rispetto ambientale. È per questo che una piccola start up milanese che ha brevettato un tessuto capace di assorbire e disgregare molecole inquinanti ha avuto un boom di richieste. Le domande sono aumentate del 30%, proprio mentre altre attività rischiano la crisi.

La società si chiama Anemotech. Nel 2014 ha brevettato theBreath, un dispositivo - di fatto un tessuto - che può essere usato nelle aziende tanto quanto negli appartamenti. Avendo un effetto battericida, in queste settimane di maggiore sensibilità alla questione ambientale le domande per questo prodotto sono cresciute. Complice il fatto, probabilmente, che in un primo momento si è anche detto che il coronavirus fosse “amplificato” nei territorio con maggiore inquinamento.

Le domande sono arrivate in particolare dal settore manifatturiero, bancario e assicurativo per installazioni nei luoghi di lavoro. Qualche esempio: da Peg Perego e Wurth a Arval. Un vero e proprio settore anticiclico. Ieri hanno chiuso un contratto con un importante gruppo coreano.

L’obiettivo è proporlo anche alle Pubbliche amministrazioni, visto che piò essere inserito nelle maxi affissioni pubblicitarie per ridurre lo smog cittadino. Il suo utilizzo è anche domestico: dalle auto all’abbigliamento, fino a altri oggetti come passeggini e elettrodomestici. Oppure nelle stanze può essere appeso come un quadro. In questi giorni sono state sviluppate anche mascherine lavabili, portabili durante il giorno da chiunque, in funzione anti-inquinamento e non solo battericida.