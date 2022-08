Il business globale delle colonnine vale 13,5 miliardi entro il 2030

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Non potrà esserci elettrificazione dell’auto senza quello che Bain & Company in un recente report vede come un boom delle colonnine, con profitti globali che la big della consulenza strategica stima fino a 13,5 miliardi di euro entro il 2030. Al termine del decennio il business delle infrastrutture di ricarica promette di essere un mercato «ampio e redditizio negli Stati Uniti, nell’Unione europea e ovviamente in Cina», dove l’ascesa dell’auto elettrica si sta rivelando ultra rapida. È stato calcolato...