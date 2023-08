Il business dello skincare e del make-up attira sempre più celeb

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Dal mondo dei profumi a quello delle skincare. Le celebs intercettano i canali più redditizi per incrementare il loro già cospicuo patrimonio. In passato, parliamo degli anni 2000, sono stati i profumi a interessare le star, basta citare due esempi eclatanti. Jennifer Lopez che nel 2002 lanciò la sua prima fragranza Glow fino al lancio della sua 26esima fragranza, ONE. Il franchising delle vendite dei profumi della bella JLo ha realizzato vendite al dettaglio per oltre 2 miliardi di dollari dal primo lancio, secondo fonti del settore. Non è da meno Britney Spears che ha lanciato 36 fragranze, a partire dal primo lancio del 2004 con Curious, profumo che, secondo il magazine InStyle, ha incassato oltre 100 milioni di dollari di vendite. Hanno seguito il loro esempio altre celebs: Taylor Swift, Katy Perry, Rihanna, Arianna Grande, Billie Eilish, solo per citarne alcune.

Ora il nuovo Eldorado è il mondo cosmetico, composto da make up e prodotti per lo skincare. Del resto l'industria cosmetica mondiale vale 427 miliardi di dollari, secondo il report beauty 2023-2027 della società di analisi McKinsey & Company. E il fatturato è destinato ad aumentare del 6% annuo, fino a raggiungere i 580 miliardi di dollari nel 2027.

Loading...

Gli esempi più famosi

Era il 2015 quando Kylie Jenner, la sorellina del clan Kardashian, lanciò la sua linea Kylie Cosmetics, con i primi Lip Kit che nel giro di pochi giorni andarono in soldout. Il brand gode ancora di ottima salute e Coty nel 2020 ne ha rilevato il 51% per un totale di 600 milioni di dollari. Ottimi guadagni anche per Fenty Beauty di Rihanna, paladina dell'inclusività nel makeup, in gamma ci sono oltre 50 sfumature di fondotinta, in soli 15 mesi dalla nascita del brand, settembre 2017, ha raggiunto un fatturato di 570 milioni di dollari. Una delle prime ad aver creato la propria linea di cosmetici è stata Gwyneth Paltrow, diventata negli anni un aguru della bellezza grazie al suo blog Goop. Con il brand, Gwyneth ha costruito un impero, già nel 2018 Goop aveva ricevuto 50 milioni di dollari di investimenti, portando la sua valutazione totale a 250 milioni di dollari. Lo skincare e il make up sono realizzati con prodotti naturali e la stessa attrice definisce la sua linea “Natural and organic skin care”.

Da Rihanna a Kylie Jenner, le novità dei brand di skincare e make-up delle celeb Photogallery13 foto Visualizza

Jessica Alba, invece, ha pensato a una linea di skincare per chi soffre di pelle sensibile. Honest Beauty utilizza formule delicate, rispettose e gentili, creme adatte anche ai bambini, diventando un punto di riferimento del mondo dell’organico, con un fatturato di circa 300 milioni di dollari. Keys Soulcare è la nuova linea “clean beauty” di Alicia Keys, le formule cruelty free sono state sviluppate dalla dermatologa Renée Snyder. Ispirate da antichi rituali di bellezza, i rituali dell'anima, contengono ingredienti minerali e botanici abbinati ad attivi efficaci come l'acido ialuronico e le ceramidi. Particolare il packaging in vetro e dal colore “Blurple” perché non è ne blu ne viola. Il brand l'anno scorso ha fatto una partnership con l'azienda americana Elf.

Le linee beauty delle star italiane

Anche le nostre dive hanno colto l'occasione di entrare nel mondo cosmetico con linee personalizzate. L'ultimo lancio è stata la linea di skincare Lávika di Miriam Leone. L'attrice nata a Catania, si è ispirata al vulcano Etna per questa linea beauty olistica dove sul pack è disegnato l'Etna stilizzato. La linea ha un totale di 10 referenze, declinabili in base al tipo di pelle dove ogni formula nasce in seguito a una mix di scienza e natura. On line si può effettuare il test Skin Personality, per l’analisi della propria personalità cutanea e la scelta successiva dei prodotti skincare più adatti al proprio tipo di pelle. Si chiama Luce Beauty, la linea clean di Alessia Marcuzzi, pensata per le pelli sensibili e facilmente irritabili sia per il viso che per il corpo. Tutti gli ingredienti sono biologici e naturali, anche il pack, in vetro, è nel pieno rispetto dell'ambiente. La linea di Michelle Hunziker, Goovi, è stata una delle prime in Italia, il nome è una crasi di due parole Good Vibes. Nata nel 2018, in soli due anni, ha raggiunto un fatturato di oltre 10 milioni di euro. La linea beauty è composta da cosmetici naturali (skincare e make up) e integratori ed è indicata per tutta la famiglia. Oltre alla vendita on line, viene venduta nelle farmacie, alla Rinascente e in profumerie selezionate. Da segnalare anche Chiara Ferragni, approdata al mercato delle bellezza con una linea make up per Lancôme, per il brand l'imprenditrice ha già creato due collezioni. L'influencer Giulia De Lellis ha appena lanciato una linea di skincare, Audrer dedicata principalmente alle pelle acneiche, problema che ha vissuto in prima persona. Una linea di prodotti performanti e multi-purpose, “to keep things simple”. Giulia ha individuato in cinque referenze - due creme viso, due sieri e un contorno occhi – i prodotti must-have per una beauty routine semplice e veloce, nel rispetto delle diverse tipologie di pelle.