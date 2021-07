Il caffè a casa come quello del bar: aumenta l’offerta di prodotti premium

5' di lettura

Sono sempre di più gli italiani che amano preparare il caffè tra le mura domestiche e guardano con interesse al nuovo trend dell'home bar, ovvero all'idea di dedicare un angolo della casa o della cucina alla celebrazione del rito del caffè. Lo smart working e le restrizioni legate alla pandemia, infatti, hanno limitato l'accesso a bar e ristoranti e aumentato la media giornaliera di caffè consumati in casa (da 1,9 a 2,4). È quanto emerge da una ricerca di De'Longhi e condotta da Nielsen su come sono cambiate le abitudini degli italiani nel corso dell'ultimo anno relativamente al consumo di caffè. Il 79% degli intervistati è d'accordo a spendere di più per gustare un buon caffè a casa e il 64% del campione si è dedicato nell'ultimo anno a lavori o acquisti per migliorare il luogo in cui vive, in particolare la cucina.

In linea con l’attenzione alla pausa caffè a casa, cresce soprattutto il trend dell'home bar, con circa il 40% degli intervistati che ha già realizzato o intende realizzare un angolo domestico dedicato alla celebrazione del rito del caffè, per ricreare un piccolo bar in casa.

Nuovi prodotti per nuovi amanti del caffè

Un trend che non è sfuggito ai big del mercato. Tra questi, Hausbrandt, da sempre forte della solida presenza nel canale horeca (bar e ristoranti, ndr), ha deciso di affacciarsi al mondo della grande distribuzione con la volontà di trasferire la propria expertise al consumatore finale. Ha così realizzato una linea apposita completa di diversi formati e tipologie di caffè per palati raffinati che cercano la miglior miscela da degustare a casa.

Anche Nescafé ha deciso di rendere disponibile presso tutti i Carrefour il nuovo Espresso in cialde con sistema Ese, inizialmente pensata per il canale out of home. Si tratta di una miscela di chicchi Arabica e Robusta, macinata e confezionata in monoporzioni, per potersi gustare anche a casa un caffè dall'aroma intenso come fatto al bar. E per chi ama la spesa online è disponibile anche su Amazon.

Una scelta, quest’ultima, dettata anche dall’ascesa del canale e-commerce proprio per le vendite di caffè. Secondo Witailer – startup nata per le aziende ad aumentare le vendite online nei marketplace – che ha analizzato le ricerche degli italiani proprio su Amazon.it per tipologia di prodotti, la sottocategoria più ricercata in assoluto si conferma essere quella dedicata a “cialde e capsule di caffè” destinata al consumo domestico: nel mese di maggio 2021 questa ha infatti rappresentato più del 21% del volume di ricerca stimato nella categoria. Tra i brand preferiti dagli italiani per questi prodotti: Borbone, Lavazza, Nescafé, Nespresso e Bialetti.