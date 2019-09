Il caffè con Csaba solidale

Il 4 ottobre Csaba dalla Zorza, volto televisivo di “Cortesie per gli ospiti”, sarà ospite in Accademia Vergnano a Chieri per presentare la sua personale ricetta della pavlova al caffè. Un pomeriggio per scoprire come preparare questo dolce e chiacchierare di buone maniere, a scopo benefico. Tutto il ricavato viene devoluto a Women in Coffee, il progetto charity di Caffè Vergnano che sostiene il ruolo delle donne che lavorano nelle piantagioni di caffè.