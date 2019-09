Il caffè con l'hashtag

Il 1° ottobre si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale del caffè, una ricorrenza promossa dall'Ico (International Coffee Organization) per dare risalto alla tanto amata bevanda e per portare all'attenzione generale, ogni anno, un aspetto diverso di questo prodotto. Il focus scelto per il 2019 è la “sostenibilità economica” per sensibilizzare i consumatori sulla filiera dietro la tazzina, che coinvolge tanti lavoratori, oggi in crisi.

Con più di 2 miliardi di tazze consumate ogni giorno, nonostante la crescente domanda, il caffè sta affrontando un calo dei prezzi drammatico, (per il surplus di offerta e scorte) che mette a rischio la sopravvivenza di molti piccoli produttori. In questa giornata, l'Ico lancia così la call for action #coffeepledge. L'hashtag invita a firmare una petizione online per garantire introiti dignitosi ai coltivatori.