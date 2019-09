Il caffè verace a Napoli

Gambrinus, celebre locale partenopeo, ha organizzato un open day il 1° ottobre per chi vuole conoscere i trucchi e i segreti per realizzare il vero caffè napoletano con la ricetta tradizionale. Michele Sergio e Massimiliano Rosati prepareranno in diretta i caffè più classici e quelli più innovativi, ripercorrendo strumenti antichi e soluzioni moderne. Chi vorrà potrà mettersi alla prova e preparare in prima persona il caffè verace Gambrinus.