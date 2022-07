Il calcio italiano entra nei fantasport digitali: la Serie A va con gli Nft

La società vede nella sua compagine atleti iconici come la tennista Serena Williams che siede nel board della società, Gerard Piqué, Rio Ferdinand e, da poco, la stella del calcio francese Kylian Mbappé che si è unito a Sorare come investitore ambassador e partner per l’impatto sociale.

Come nel fantacalcio, gli utenti diventano “manager-allenatori” della loro squadra creando formazioni composte da cinque giocatori dikgitali: un portiere, un difensore, un centrocampista, un attaccante e un altro esterno. Gli allenatori possono schierare queste formazioni in diversi tornei, ogni torneo ha i propri requisiti di accesso come l’età dei giocatori o la regione in cui gioca il club. In base alle prestazioni dei giocatori nelle partite reali, tutte le formazioni iscritte possono sfidarsi l’una contro l’altra per comporre una classifica.

Le carte dei giocatori sono disponibili con differenti indici di scarsità: ogni giocatore di football ha per ogni stagione mille Limited, cento Rare, dieci Super Rare e una sola carta Unique. Al di là delle sfide virtuali, le figurine-Nft possono acquistare valore a secondo delle performance e della domanda sul mercato.

Anche se in questi ultimi mesi lo scivolone degli asset digitali non ha favorito l'aspetto più speculativo, la collezione digitale può rappresentare una potente arma di marketing per i singoli sport.