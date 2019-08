Il calcio perde 100 milioni con lo stop alle pubblicità di giochi e scommesse Dal 15 luglio scorso in Italia è vietata qualsiasi forma di pubblicità di giochi o scommesse con vincite di denaro di Emanuele Cuomo

4' di lettura

Il dibattito sul business del gioco d’azzardo si è riacceso con l’entrata in vigore del Decreto Dignità. Dal 15 luglio scorso in Italia è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche.

LEGGI ANCHE / Giochi e scommesse, nel 2018 gli italiani hanno speso 19 miliardi

Le misure disposte dal Governo, per contrastare il fenomeno della ludopatia, non consentono la promozione di attività e prodotti legati al gioco d’azzardo nemmeno tramite le trasmissioni tv o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet (la normativa è stata introdotta dall’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96).

L’inosservanza delle disposizioni comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a 50 mila euro.

Per il settore audiovisivo l’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni sottolinea come l’introduzione del divieto comporti, in termini di ricavi pubblicitari, una consistente perdita a carico dei broadcasters, stimata da Confindustria Radio Tv in circa 60 milioni di euro. Le nuove disposizioni impattano negativamente su diversi settori, con una riduzione della competitività delle aziende italiane. Inoltre, vanno considerate le inevitabili ripercussioni occupazionali su tutta la filiera del comparto delle scommesse, che ne esce indebolita rispetto a quelle straniere.