Il calcio in tv costerà più caro, quale pacchetto acquistare? Tutte le combinazioni

In questa nuova stagione il calcio in tv costerà più caro, ma almeno sarà più comodo. La prima (cattiva) notizia è frutto delle nuove policy di Dazn, che detiene tutta la serie A, ma anche dei rincari Tim Vision e Amazon Prime; la seconda deriva invece dal nuovo accordo tra questa società e Sky, grazie al quale diventa possibile vedere le partite Dazn anche sul satellitare di Sky. Senza eventuali problemi di rete internet e senza doverci preoccupare di cambiare piattaforma e tecnologia per vedere le varie partite detenute dai diversi gestori.

Quale calcio dove: come orientarsi

Più comodo, appunto. Senza esagerare, però, perché anche quest'anno il calcio in tv è il solito spezzatino di diritti. Tutta la serie A è su Dazn. Su Sky ci sono tre partite di Serie A a settimana, più tutte le partite di Champions League, tutte le partite delle italiane in Europa League e Conference League (più certo il resto dell’offerta Sky sugli altri sport). Partite che non ci sono quindi su Dazn.Attenzione, non è finita: su Amazon Prime c'è inoltre una partita di Champions in esclusiva, con una squadra italiana, ogni mercoledì. Come dice la parola, esclusiva significa che non la troveremo né su Sky né su Dazn. Su Infinity+ c'è infine la sola Champions League (eccetto, come per Sky, l'esclusiva Amazon).La scelta su quali (e quanti) servizi prendere dipende insomma da quale (e quanto) calcio ci interessa vedere.

Tim Vision e Dazn

Allo stato probabilmente la scelta più economica è ancora quella di Tim Vision Calcio e Sport, a 24,99 euro per sei mesi e poi 29,99 euro. Si noti che per tanto tempo è stata a 19,99 per un anno. Il rincaro è recente. C'è dentro Dazn, la Champions di Infinity+ (e anche i suoi film e serie tv).Vogliamo solo Dazn? Costa 29,99 euro al mese e ha solo la Serie A. L'anno scorso costava 19,99 euro al mese. Un rincaro. E non è il solo svantaggio. Adesso Dazn limita la possibilità di condividere l'abbonamento tra diversi nuclei familiari. Chi vuole farlo deve pagare 39,99 euro (su due device di due reti diverse). L'offerta Tim permette questa condivisione, fino al 31 ottobre (dopo chissà).

Sky e Now

Ci bastano tre partite di serie A a settimana oppure abbiamo problemi di copertura banda ultra larga? Allora Sky Tv + Sky Calcio fa per noi, a 14,90 euro al mese per 18 mesi (dopo. 30 euro). Dobbiamo aggiungere Sky Sport (per un totale in promozione di 30,90 euro al mese) per avere anche la Champions e le altre partite internazionali, come detto.Un'alternativa è Now (Sky su streaming banda ultra larga): in 14,90 euro al mese ci sono non solo le tre partite ma anche le coppe.

Sky più Dazn

Se vogliamo tutta la Serie A e le coppe di Sky dobbiamo prendere entrambi gli abbonamenti, con il vantaggio di potere vedere tutto su satellite, al canale 214 (e successivi in caso di partite in abbonamento). Attivarlo costa 5 euro al mese.Potremmo pagare solo quest'obolo più il costo di Dazn e il pacchetto base di Sky per il vantaggio di vedere la Serie A (senza le coppe) sul satellite invece che in streaming.Infinity PlusSe al contrario vogliamo solo le coppe, potremmo pagare Infinity Plus per 7,99 euro al mese.