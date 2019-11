Il calcolatore d’Ivrea in America volle andar

Primo nodo chiarito, dunque. Ecco, invece, quanto si legge sul secondo nodo: «Il Dr. Cuccia porta quindi il discorso sulla sezione elettronica. Il Dr. Roberto riconosce che, in questo settore, gli investimenti necessari sono di cifra tale da suggerire l’opportunità di accordarsi con un gruppo americano; naturalmente, prima di affrontare una trattativa del genere, occorre sistemare la situazione economica e finanziaria dell’azienda. Il settore elettronico della Olivetti ha attualmente una produzione di circa 20 miliardi l’anno; il settore occupa circa 4.000 persone, di cui 3.000 tecnici ed impiegati; l’andamento non è del tutto insoddisfacente, considerando che, al netto di 2,8 miliardi di ricerca, risulta una perdita annua non superiore al mezzo miliardo; attualmente il settore è tenuto en veilleuse, mancando i necessari capitali».

Le settimane che si susseguono fino al 27 luglio 1964, quando appunto si ultimerà la cessione alla General Electric della divisione elettronica, hanno un ritmo insieme strisciante e sincopato. E, nella lettura incrociata dei verbali e delle lettere fra le parti, si percepisce il dramma di una famiglia indebitata, lacerata e incapace di essere coerente con la propria missione storica. Triste la figura di Roberto, che nei colloqui sulla grande elettronica non riesce a rappresentare la situazione in maniera difendibile anche se, come riportato nel verbale del 31 gennaio 1964, all’inizio combatte: «Roberto dimostra di essere alquanto contrario ad una combinazione immediata con una azienda del ramo. Dichiara che il problema della Olivetti è soltanto finanziario e non tecnico». E, nello stesso documento, poco prima si legge: «La società è assai vicina alla realizzazione di un calcolatore elettronico da tavolo che senza l’esperienza fatta sui grandi calcolatori non avrebbe mai potuto progettare». Un riferimento alla Programma 101, l’antesignano del personal computer.

Piccolo dettaglio, essenziale in ogni giallo: l’autore del verbale di questo incontro annota a mano, a fianco delle parole battute a macchina «è assai vicina», il verbo al condizionale «sarebbe». E, in questo condizionale, c’è tutto un mondo: la debolezza esausta della Olivetti e degli Olivetti e lo scetticismo di Enrico Cuccia, che credeva poco agli imprenditori italiani e che pensava alla chimica, non alla elettronica, come punta avanzata della frontiera tecnologica.