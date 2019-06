Il calcolo del nuovo termine

Il nuovo termine di emissione della fattura immediata (12 giorni) riguarda i documenti emessi dal 1° luglio, anche se sono relativi a operazioni effettuate in precedenza. Ad esempio, per una operazione effettuata il 27 giugno, la fattura va emessa entro il 9 luglio; per un'altra effettuata il 1° luglio, va emessa entro il 13 luglio.