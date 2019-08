Il calendario della crisi

10-17 novembre - Voto in caso di crisi in Parlamento

Si allungano i tempi. Nel caso il cui Conte decida di essere sfiduciato dalle Camere i tempi della crisi potrebbero allungarsi. La data del voto, dati i tempi tecnici di 60 giorni, a questo punto potrebbe slittare al 10 o al 17 novembre

30 novembre -Parere di Bruxelles sulla manovra

Il giudizio della Ue. Una volta inviata a Bruxelles, la manovra è attesa in Parlamento per il 20 ottobre (ok definitivo per il 31 dicembre). La Commissione Ue dovrebbe esprimere un parere per il 30 novembre