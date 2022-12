Il calendario dell’auto 2023: Ces, Pebble Beach e Tokyo Auto Show e tanto altro ancora…

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il calendario dell’auto 2023 torna ad essere ricco non come in passato, ma quasi. Mandato in tilt dal covid che ha costretto gli organizzatori a spostare date o addirittura a cambiare location gli eventi internazionali sembrano forse tornati d’attualità. Il 2023, infatti, promette un grande programma di show dell'auto. Ecco gli appuntamenti principali fra i tanti previsti che magari meriterebbero di essere seguiti in presenza, ma se è possibile si può seguirli sul web.

Gennaio parte con il Ces di Las Vegas

Si prende il via già all'inizio di gennaio con il sempre più gettonato Consumer Electronic Show, il Ces di Las Vegas che è ormai la vetrina privilegiata di molti costruttori perché solo lì si parla soprattutto di tecnologia applicata all'automobile diventata nel frattempo uno vero e proprio smartphone a quattro ruote. Ma si chiude l’anno col Los Angeles Auto Show in programma alla fine di novembre, una rassegna di tutt'altro genere visto che è il massimo per gli appassionati.

Ces 5-8 gennaio Las Vegas Center, Nevada

La fiera dell'hi-tech ospita da qualche anno concept di auto elettriche e futuristiche col numero dei brand dell'auto presenti che è arrivato a cifre da record.

Tokyo Auto Salon 13-15 gennaio Makuhari, Giappone

Da non confondersi con l’altro Tokyo Auto Show in versione autunnale. E’ la rassegna dell'auto sportiva ed esagerata la più apprezzata dagli specialisti.

Retromobile 1-5 febbraio Porte De Versailles Francia

E' frequentato dagli appassionati di auto d'epoca che possono toccare con mano gloriose auto del passato ma anche motociclette e persino dei veicoli militari.