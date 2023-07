Il crollo delle nascite ha interrotto il passaggio di testimone generazionale

4' di lettura

Si è rotto (da tempo) il passaggio di testimone tra generazioni, e i figli dei baby-boomers, quelli nati a cavallo degli anni '60, hanno praticamente dimezzato il numero dei loro figli. Non solo: è cambiata profondamente la struttura della popolazione ed è evidente il rapporto tra maternità e occupazione. La tendenza alla riduzione dei nuovi nati – record negativo di 393mila nel 2022 – è destinata a calare ulteriormente.

Lo spaccato demografico dell'Italia emerge dal Rapporto Annuale dell'Istat è un fermo immagine drammatico, che come il cambiamento climatico non si fermerà, anche se da subito vengono modificate le attuali dinamiche. Il calo delle nascite tra il 2019 e il 2022 (27mila unità in meno) dipende per l’80% dal cosiddetto “effetto struttura”, ovvero dalla minore numerosità e dalla composizione per età delle donne. Il restante 20 per cento è dovuto, invece, alla minore fecondità: da 1,27 figli in media per donna del 2019 a 1,24 del 2022. La persistente bassa fecondità è uno dei tratti distintivi dell'evoluzione demografica del nostro Paese.

L’età media per il parte è salita a 32,4 anni

L’evoluzione di periodo del numero medio di figli per donna in Italia continua a essere fortemente condizionato dalla posticipazione della genitorialità verso età più avanzate. L’età media al parto per le donne residenti in Italia, aumentata di un anno dal 2010 al 2020, è stabile negli ultimi due anni e pari a 32,4 anni. Nel 2022 la stima della speranza di vita alla nascita è di 80,5 anni per gli uomini e 84,8 anni per le donne; solo per i primi si nota, rispetto al 2021, un recupero quantificabile in circa 2 mesi e mezzo di vita in più. I livelli di sopravvivenza del 2022 risultano ancora al di sotto di quelli del periodo pre-pandemico, registrando valori di oltre 7 mesi inferiori rispetto al 2019, sia tra gli uomini, sia tra le donne. Nel 2022, come già visto, la fecondità della popolazione residente torna ai livelli del 2020 (1,24 figli in media per donna), ma al di sotto del periodo pre-pandemico (1,27 nel 2019). La persistente bassa fecondità è uno dei tratti distintivi dell'evoluzione demografica del nostro Paese. È dalla metà degli anni Settanta che il numero medio di figli per donna è sceso sotto la soglia di 2,1, valore che sancisce un teorico equilibrio nel ricambio generazionale. La diminuzione è stata continua, fino al minimo storico di 1,19 figli per donna del 1995.

Il caso dell’alta natalità in Trentino Alto Adige

L'erosione del contingente dei potenziali genitori – spiega l'Istat nel Rapporto - si deve proprio a questa evoluzione storica della fecondità. Nel 1964, anno di picco del cosiddetto baby boom, nascevano oltre un milione di bambini. Nonostante la successiva diminuzione, fino alla metà degli anni Settanta i contingenti di nati si sono mantenuti sopra le 800mila unità. Nel 1995 le nascite ammontavano a 526 mila. Nel passaggio di un ideale testimone tra una generazione di genitori (i nati del baby boom) e quella dei loro figli (i nati della metàdegli anni Novanta) i contingenti si sono pressoché dimezzati. La fecondità ha poi ripreso ad aumentare, arrivando al massimo relativo di 1,44 figli per donna del 2010. Tale aumento è stato sostenuto, in gran parte, dalle nascite con almeno un genitore straniero, arrivate a costituire circa un quinto del totale dei 562 mila nati del 2010. Successivamente,con il dispiegarsi degli effetti non solo economici ma anche sociali della crisi del2008 e poi del 2011-2012, è iniziata una nuova fase di rapida diminuzione delle nascite e del numero medio di figli per donna.Le differenze tra Nord e Mezzogiorno, che avevano caratterizzato gli anni pre-COVID, si riducono:il calo del numero medio di figli per donna registrato nel Nord e l'aumento nel Mezzogiorno,la sola ripartizione che nel 2022 torna ai livelli pre-pandemici, fanno sì che nel 2022i livelli di fecondità di queste due ripartizioni siano identici. Il Mezzogiorno rimane la ripartizione in cui si trovano le regioni con la più bassa fecondità: Molise e Basilicata, che registrano un numero medio di figli per donna di 1,09. La Sardegna, con un tasso di 0,95, è per il terzo anno consecutivo l'unica regione con una fecondità al di sotto dell'unità. Il Trentino-Alto Adige/Südtirol è la regione con il valore più alto in Italia, pari a 1,51; seguono Sicilia e Campania, con valori molto più bassi, rispettivamente 1,35 e 1,33.

Il nodo dei carichi familiari: occupazione donne senza figli al picco dell’80%

La partecipazione delle donne, come detto, è peraltro molto legata ai carichi familiari, alla disponibilità di servizi per l'infanzia e la cura, ai modelli culturali: nel 2022 il tasso di occupazione delle 25-49enni è l'80,7 per cento per le donne che vivono da sole, il 74,9 per cento per quelle che vivono in coppia senza figli, e il 58,3 per cento per le madri. Anche in questo caso, il divario a sfavore delle madri rispetto alle donne senza obblighi familiari si riduce sensibilmente per le donne con un più elevato titolo di studio. Per le laureate, il tasso di occupazione è superiore al 70 per cento indipendentemente dal ruolo svolto in famiglia(tranne quello di figlia), e in tutte le ripartizioni. Si delinea dunque un quadro molto eterogeneo, con un tasso di occupazione per le donne di 25-49 anni che varia da un minimo di 21,4 per cento delle madri del Mezzogiorno con basso titolo di studio a un massimo di 92,7 per cento delle donne laureate che vivono da sole al Nord. Questi divari potrebbero essere parzialmente colmati attraverso il potenziamento dei servizi per la prima infanzia, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno dove sono più carenti, e delle politiche a sostegno della genitorialità.