Il calo del petrolio pesa su Eni a Piazza Affari, ma il mercato promuove l'operazione Neptune

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Eni sconta la debolezza del prezzo del petrolio insieme a tutto il settore oil europeo, anche se gli analisti promuovono l'acquisizione di Neptune. Il gruppo assieme alla controllata Var Energi (società detenuta da Eni al 63%), prima dell'apertura del mercato, ha annunciato l'acquisizione di Neptune, «società indipendente leader nell'esplorazione e produzione, con un portafoglio globale di asset prevalentemente a gas e attività in Europa occidentale, Nord Africa, Indonesia e Australia».

Secondo i termini concordati, Neptune Global Business avrà un enterprise value pari a 2,6 miliardi di dollari, mentre Neptune Norway Business avrà un enterprise value pari a circa 2,3 miliardi di dollari, per un totale dell'operazione da 4,9 miliardi di dollari, pari a circa 4,5 miliardi di euro.

Loading...

Per gli analisti «l'operazione genererà sinergie consistenti»

Dall'operazione Eni si aspetta «di generare sinergie in termini di costi di struttura e industriali pari a oltre 500 milioni di dollari, e ulteriori upside in termini di riduzioni dei costi, inclusi quelli finanziari, attivita' di esplorazione e sviluppo, inclusa la Ccus, e attività midstream». Il deal «consentirà di accrescere nell'immediato gli utili e il Cffo per azione e sarà positiva in termini di free cash flow».

«Riteniamo che l'operazione abbia implicazioni positive per il titolo in quanto la complementarietà operativa dell'acquisizione con Eni/Var Energi è significativa, l'acquisizione avviene a valori lievemente inferiori rispetto ai 5-6 miliardi di dollari ipotizzati dalle indiscrezioni precedenti e stimiamo in via preliminare un contributo di free cash flow da Neptune Energy a 500-600 milioni di euro ai prezzi di mercato delle commodity, ovvero il 7%-9% incrementale del Fcf di Eni», commentano gli analisti di Equita.

L'acquisizione, aggiungono da Banca Akros, è «coerente con la strategia di Eni e genererà sinergie consistenti».